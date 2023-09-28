شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يحتفى بالمولد النبوى بصورة من أمام الكعبة: ذڪرى النبي تحيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفنان عصام السقا مناسك العمرة بالأراضي المملكة العربية السعودية، حيث نشر له صورة أمام الكعبة الشريفة على موقع التدوينات "تويتر"، وعلق قائلاً: "هل تظن أننا نحي ذكرى النبي؟ لا والله، ذڪرى النبى هى التى تحيينا، حبييي يا رسول الله".





فى سياق مختلف، يجسد الفنان عصام السقا دوره في مسلسل "العودة" بطولة الفنان شريف سلامة، ومن إخراج أحمد حسن، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم السقا شخصية "عمدة"، ويتعرض لعدة مواقف خلال أحداث المسلسل .

ويناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من إنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.

وكان قد نال الفنان عصام السقا جائزة أفضل ممثل دور ثان بتصويت الجمهور عن مسلسل "جعفر العمدة"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة، وقدم عصام الجائزة للراحل مصطفى درويش.