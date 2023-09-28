شكرا لقرائتكم خبر عن سماء إبراهيم بعد تكريمها بمهرجان إسكندرية المسرحي: الجمهور هو الداعم الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، خلال حفل ختام الدورة الثالثة عشر، والذي أقيم بمسرح قصر ثقافة الأنفوشي، الفنان محمد رضوان ، والفنانة سماء إبراهيم ، والفنانة الشابة ماريا أسامة .

وقالت الفنانة سماء إبراهيم خلال تكريمها : الجمهور الجالس الآن في الصالة هو الداعم الأساسي في استمرار المسرح ، وأنا جالسة في المسرح رأيت عمر كل زملائي الموجودين في الصالة والذين سبقونا وذهبوا للخالق ، هناك الكثير قد صدق وآمن وأنا سأظل مدينة لهم ، مسرحنا زمان كان مسرح بلا إنتاج حقيقي ، كان هدفنا عمل مسرحية ذات قيمة وذات هدف ، وأتمنى أن تظلوا في دعم المسرح بالحضور ، الكاميرا شيء والمسرح هو الأساس" .

وبدأ الحفل بعرض غنائي استعراضي من بطولة الفنانة إيمان إمام ، والفنان الدكتور محمد حسني ، ولفيف من فناني الإسكندرية وتأليف محمد الحناوي ، كيروجراف محمد ميزو ، ألحان وتوزيع وغناء دكتور محمد حسني ، إضاءة أحمد طارق ، إخراج محمد مكي .

وتحمل الدورة 13من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".

‏‎ويأتي هذا المهرجان فى إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأعمال الثقافية الجادة التي تعنى بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.