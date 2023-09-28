شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى بأولى حلقاتها على ON: شاشة مبهجة ومتنوعة وتحية لكل جيل حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإعلامية منى الشاذلى برنامج "معكم" في ثوبه الجديد على قناة ON، وقالت في بداية الحلقة: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

وتابعت منى الشاذلى: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".

وأضافت منى الشاذلى: "انتصار أكتوبر كان الشعب كله شريك في هذا الانتصار، وافتكروا أهاليكوا وعاشوا أيام وسنين صعبة ودفعوا فيها ضريبة جهاد وحرب، كل التحية والاحترام لكل جيل أكتوبر الذى جعلنا نعيش كراماً ونحيا بمجد ورفعة 50 سنة فاتوا وإن شاء الله إلى أبد الأبدين".

وكانت قناة on روجت للحلقة من خلال حسابها على "فيس بوك"، إذ نشرت برومو الحلقة، معلقة عليه: "هنملى الاستوديو بالغناء والاحتفالات مع أجمل النجوم، انتظرونا مع أولى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي الموسم الجديد، الخميس والجمعة الساعة 10:00 مساءً على شاشة ON".

وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ON TV".