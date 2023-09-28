شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يطرح "آسف" خامس أغنيات ألبوم "نص الحاجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فريق "مسار إجباري" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، الأغنية الخامسة لها من ألبوم " نص الحاجات"، وتحمل عنوان "آسف"، وهى من كلمات الشاعر محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.

يذكر أن فرقة "مسار إجباري" طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم "نص الحاجات"، والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهى: "نص الحاجات، شكرا، بقيت غريب، بكلمة".

من جهة أخرى، تستعد فرقة "مسار إجباري" لإحياء حفل غنائي يوم 30 سبتمبر المقبل، وكانت الفرقة أحيت الكثير من الحفلات ضمن حفلات صيف 2023، ما بين القاهرة والإسكندرية وتونس، ودبي.

مسار إجباري تعد من أقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثرمن عشرين عاما أبرز أغانيها "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم" "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وهى فرقة تأسست في عام 2004، بدأت من الإسكندرية، وتقدم موسيقى تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري، تأسست على يد 5 موسيقيين، هم: «هاني الدقاق، وهو الصوت الرئيسي ويعزف الجيتار، وأيمن مسعود ويعزف كيبورد، وأحمد حافظ عازف باص، وأيضًا محمود صيام عازف جيتار، وتامر عطا الله عازف درامز".

وتقول كلمات أغنية "آسف":

آسف لكل اللي اعتزلته .. كل متعشم خذلته

كل باب مفتوح قفلته من غير كلام .. آسف لقلة الاهتمام

برضه آسف ع الزيادة .. آسف إني مشيت أوام

و إني مش مصدر سعادة .. آسف إني مفيش إعادة

إني أصلح حاجة بينا .. آسف إني عندي عادة

بنسى لو كان إيه ما بيننا .. آسف عشان كل امتحان أنا كنت بسقط

آسف إني لسه بغلط

الله يجازي الليل .. و القعدة وحديا

و يجازي خط الميل .. على شيء ماهوش ليا

و يجازي لف الكيف .. و يجازي إمتى و كيف

و يجازي كم الزيف .. و يجازي خطاويا

كل حته فيها حته .. لينا فيها في بعض شيء

كل بصه ما بينا ماسكه .. كل إيد ماسكه في طريق

كل تكميلة كلام .. كل حاساك مش تمام

كل مرة نقول سلام .. مايكونش ده بحق و حقيق

كل فاكرة في كل ذكرى .. كل كلمة مقولتهاش

كل مرة أنا قولت بكرة .. بكرة ييجي محسهاش

كل مرة لنفسي أقول .. حب ولا ده كان فضول

كل آسف جت في دول .. جت عشان محسبتهاش