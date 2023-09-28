شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين وسلطنة عمان تفوزان بجوائز الدورة 13 بمهرجان الإسكندرية المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تحكيم الدورة الثالثة عشر من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" عن جوائز المهرجان خلال حفل الختام الذي أقيم بقصر ثقافة الأنفوشي، حيث حصلت على جائزة أفضل مكياج نادين أشرف عن عرض "النطحة" من مصر، وحصل على أفضل ملابس نصار النصار من الكويت عن عرض "ماردين"، وحصل على أفضل إضاءة مركز ثانى إيهاب زاهدة من فلسطين عن عرض "بيدرو والنقيب"، وحصل على المركز الأول سعيد الهرش عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، أما جائزة الديكور فقد حصل عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات على أفضل ديكور دور ثان، وحصل على المركز الأول عرض "بيدرو والنقيب" من فلسطين.

أما جائزة الموسيقى فقد حصل على المركز الثاني أسامة إسماعيل عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، وحصل على المركز الأول محمد النصار عن عرض "ماردين" من الكويت، كما حصل على أفضل كيروجراف "دور ثاني هاني فاروق" عن عرض النطحة، وحصل على أفضل كيروجراف دور أول على الشوالى عن عرض "ملف 12" من العراق، أما أفضل نص مسرحي دور ثان فقد حصل عليه نص "إصبع روج" من سلطنة عمان، وحصل على المركز الأول عرض "ماردلين" من الكويت.

وحصلت على أفضل ممثلة ثانية دور ثان ميرنا أحمد عن عرض "البؤساء" من مصر، وحصلت على أفضل ممثلة دور ثان مركز أول نادين أشرف من عرض "النطحة" من مصر، كما حصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز ثان زهرة الحواوي من "المغرب"، وحصلت على أفضل ممثلة دور أول مركز أول سارة رشاد عن عرض ماردين من الكويت، كما حصل على أفضل ممثل دور ثان مركز ثان يوسف حسام عن عرض "البؤساء" من مصر، وحصل على المركز الأول محمود توفيق عن عرض "النطحة" من مصر، كما حصل على أفضل ممثل دور أول مركز ثان محمد التيتي من فلسطين وورائد الشريعي من فلسطين، وحصل على أفضل ممثل دور أول مركز أول محمود القطان من الإمارات، ووليد سالم من عمان.

كما حصل العرض العراقى "ملف 12" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصلت إسبانيا على جائزة أهم قضية تمت مناقشتها في المهرجان، كما حصل عرض البؤساء على جائزة الحلول الخلاقة في المهرجان، وحصل على أفضل مخرج ثان زياد هاني كمال عن عرض "البطحة" من مصر، أما أفضل مخرج أول فقد حصل عليها إيهاب زاهدة عن عرض "بدور والنقيب" من فلسطين، وحصل على جائزة أفضل عرض مركز ثان "إصبع روج" من سلطنة عمان، وحصل على أفضل عرض مركز أول "بيدرو والنقيب" من فلسطين.

وتحمل الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) اسم الفنان أحمد رزق، ويرأسه الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك بالمهرجان دول عربية وأجنبية بجانب مصر ومنها من: "فلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة".