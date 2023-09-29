شكرا لقرائتكم خبر عن بالأحضان وحلوة بلادى.. ياسمين على تتألق فى "معكم منى الشاذلى" احتفالا بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة ياسمين علي خلال غنائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة ON، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، وبدأت ياسمين على الحفل بأغنية "دولا مين ودولا مين" التي غنتها الفنانة الراحلة سعاد حسنى.

وأبدعت ياسمين على في استكمال وصلتها الغنائية احتفالا بمرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر، منها أغنية "بالأحضان" للعندليب عبد الحليم حافظ، واختتمت فقرتها الغنائية بأغنية "حلوة بلادى السمرة" للفنانة الراحلة وردة.

وأعربت الفنانة ياسمين على عن سعادتها الكبيرة بوجودها في برنامج "معكمن منى الشاذلى"، قائلة: "أنا فخورة انى معاكوا النهاردة ومبسوطة جدا، وشكرا على الحلقة دى ومتاكدة انها حاجة هتعيش للأبد".

وبدأت الإعلامية منى الشاذلى برنامج "معكم" في ثوبه الجديد على قناة ON، وقالت في بداية الحلقة: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

وتابعت منى الشاذلى: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".

وأضافت منى الشاذلى: "انتصار أكتوبر كان الشعب كله شريك في هذا الانتصار، وافتكروا أهاليكوا وعاشوا أيام وسنين صعبة ودفعوا فيها ضريبة جهاد وحرب، كل التحية والاحترام لكل جيل أكتوبر الذى جعلنا نعيش كراماً ونحيا بمجد ورفعة 50 سنة فاتوا وإن شاء الله إلى أبد الآبدين".

وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ON TV".











