محمد رمضان يثير ضجة بقميص شفاف من الشبك في هذه المناسبة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يعتمد الفنان المصري محمد رمضان أن يظهر في مناسبات اجتماعية وإعلامية بإطلالات دائماً ما تثير ضجة، فقد شاهدناه في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023 وقد ارتدى بدلة حمراء مؤلفة من سترة بلا قبيص وسروال أحمر، الأمر الذي أحدث جدلاً وتداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من إطلالته بكثافة، وها هو أمس يعيد إلى الأذهان ظهوره في إحدى حفلاته بقميص شفاف من الشبك، إذ ارتدى في مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة بدلة باللون البيج ولكنه لفت الأنظار إلى القميص الشفاف المشبك الذي اعتمدته تجت السترة، كذلك كان واضحاً اعتماده للشعر الأشقر البلاتيني في المناسبتين.



وقد أحدثت هذه الإطلالة الجديدة لـ رمضان المزيد من التساؤلات حول جدواها، والبعض فشرها بأنه يحب أن يواكب صيحات الموضة.

وكان رمضان قد فاز بجائزة أفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل جعفر العمدة في المهرجان نفسه.

