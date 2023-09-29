رأفت زين عن نجاح "نص الكوباية الفاضي": سنقدم العرض في القاهرة قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب الفنان والمخرج رأفت زين عن سعادته بالنجاح الذي حققه عرضه المسرحي الجديد "نص الكوباية الفاضي"، تأليف محمد السوري.

حصل العرض المسرحي على عدة جوائز من مهرجان مسرحي أقيم تحت إشراف الاتحاد العام الرياضي للشركات في محافظة بورسعيد، بينها جائزة التميز في الإخراج، التميز في التمثيل، والتميز في الأداء، وأحسن تأليف.

وقال رأفت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سنقدم المسرحية قريبا في القاهرة لإن المهرجان كان في بورسعيد، وإن شاء الله هنسعى للاشتراك في المهرجان القومي في دورته المُقبلة، إلى جانب سعينا للاشتراك في مهرجانات عربية".

وتابع "اشتغلنا على مدار 9 شهور بروفات أنا والممثلين الذين ينتمون لفريق أحد البنوك، تحت إشراف مديرة الفريق الدكتورة مروة ثروت والتي قامت بدعمنا"، لافتا أنه يمتلك تجارب سابقة على مستوى الإخراج وحصل عنها على العديد من الجوائز.

رأفت ممثل تخرج في مركز الإبداع تحت إشراف المخرج الكبير الدكتور خالد جلال، والذي أكد أنه تعلم منه الكثير على المستوى الفني والمهني والإنساني.

يُذكر أن أخر أعمال رأفت الإخراجية مسرحية "حادثة منتصف الليل" تأليف إسماعيل إبراهيم وأحمد يحيى، بطولة فريق تمثيل نقد ودراما جامعة عين شمس في إبداع وحصل العرض على جوائز.

من أبرز الأعمال التي شارك فيها كممثل "السيرة الهلامية" على مسرح الطليعة إخراج محمد الصغير، سينما مصر على مسرح مركز إلابداع إخراج خالد جلال، المحاكمة على مسرح منتدى شباب العالم والتي عُرضت أمام رئيس الجمهورية، والعرض من إخراج خالد جلال.