سمر شِشة تنتظر عرض "جايبة العيد" على "نتفليكس" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنتظر الفنانة السعودية سمر شِشة عرض مسلسلها الجديد "جايبة العيد" على منصة نتفليكس، وتقدم خلاله شخصية رزان، التي تكشف عن سر خطير يقلب حياة عائلتها رأساً على عقب.

العمل يُطرح للجمهور في 19 أكتوبر المُقبل.

في رحلة مليئة بالأحداث الكوميدية والدرامية المؤثرة، تدور أحداث مسلسل جايبة العيد في إطار اجتماعي، حول شخصية رزان (سمر شِشة)، الابنة المتمردة والأم المطلقة، التي تعيش لحظة تحول في حياتها عندما تعود من أمريكا إلى مسقط رأسها جدة للاحتفال بعيد الفطر، لتكشف لعائلتها عن سر يقلب حياتها رأسًا على عقب، والمتمثل في علاقتها مع خطيبها سمير البريطاني من أصل باكستاني، مما يؤدي إلى تعكير فرحة الاحتفال بالعيد. المسلسل إخراج سعيد زاغا، وتأليف نورا أبو شوشة وعلى العطاس الذي شارك في الإنتاج مع سارة الغبرة.

سمر شِشة ممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية تنتمي إلى جيل الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، حصلت مؤخرًا على جائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم الإثارة كيان بـ مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة في 2022، وهو من إخراج حكيم جمعة، وإنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز، وتشارك سمر في بطولته مع أيمن مطهّر، والفيلم يُعرض حالياً على منصة شاهد.

أحدث أعمال سمر الدرامية، المسلسل الاجتماعي الكوميدي جميل جداً الذي شاركت في بطولته مع سارة طيبة وسعد عزيز، والذي يُعرض على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية. ومؤخراً انتهت سمر شِشة من تصوير أحدث أدوارها من خلال مسلسل الإثارة السفارة 87. وككاتبة حصلت على منحة الكتابة المقدمة من نتفليكس بالتعاون مع مبادرة إعلام الشرق الأوسط MEMI بالولايات المتحدة الأمريكية.