طرح فيلم PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE في دور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقبلت دور العرض السينمائي في مصر فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة الجديد لـ "كال برونكر" PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE.

الفيلم تدور أحداثه في شكل مغامرة جديدة ومثيرة من نوعها، تتحول فيها الجراء الصغيرة إلى أبطال خارقين، والفيلم تقوم بتوزيعه شركة فور ستارز.

يتبع فيلم PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE مغامرات صغار PAW Patrol في هذا الجزء التكميلي لفيلم PAW PATROL: THE MOVIE، أثناء حفاظ فريق الكلاب على أمن وسلامة مدينتهم، يسقط عليهم نيزك غامض بداخله بلورات تمنح كل جرو قوة خارقة فريدة من نوعها، وبفضل قوتهم المكتشفة حديثًا، قررت الجراء أن يطلقوا على أنفسهم اسم "الجراء الأقوياء"، ويستخدمون هذه القوى لمساعدة الناس وإنقاذ أرواحهم.

الفيلم من إخراج كال برونكر، وشارك في كتابته مع بوب بارلين وشين موريس، وقصته مقتبسة من المسلسل التليفزيوني لكيث تشابمان، ويضم مجموعة من النجوم: جيمي كيميل، وكريس روك، وكيم كارداشيان، وتاراجي بي هينسون، وفين لي إيب، ورون باردو، وكريستيان كونفيري، وجيمس مارسدن، ومكينا جريس، وإيان أرميتاج.