شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يحتفل بنصر أكتوبر فى "معكم منى الشاذلى" ويعلق: نصر لينا وفخر لكل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق كورال روح الشرق في غناء أغنية "رايحين شايلين في إيدنا سلاح"، خلال فقرته الغنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة ON، ضمن الاحتفال مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر.

وحضر الفنان وليد توفيق الذى حرص على الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، وعلق قائلاً: "ده نصر لينا وفخر لكل العرب، وأنا أجى لمصر على رموش عينيا"، وقدم خلال الحلقة أغنية "يباركوك الحبايب"، وتفاعل معه الجمهور.

وأبدع الفنان الكبير محمد الحلو في فقرتها الغنائية بالبرنامج ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، حيث بدأ الحفل بأغنية "يا بوى يا مصر"، كما غنى "أحلف بسماها وبترابها" للعندليب عبد الحليم حافظ".

وبدأت الإعلامية منى الشاذلى برنامج "معكم" في ثوبه الجديد على قناة ON، وقالت في بداية الحلقة: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

وتابعت منى الشاذلى: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".

وأضافت منى الشاذلى: "انتصار أكتوبر كان الشعب كله شريك في هذا الانتصار، وافتكروا أهاليكوا وعاشوا أيام وسنين صعبة ودفعوا فيها ضريبة جهاد وحرب، كل التحية والاحترام لكل جيل أكتوبر الذى جعلنا نعيش كراماً ونحيا بمجد ورفعة 50 سنة فاتوا وإن شاء الله إلى أبد الآبدين".

وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ON TV".