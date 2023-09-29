شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن بلالة يغنى على الربابة "لأجل مصر الصعب كله يهون" فى "معكم منى الشاذلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطرب الفنان عبد الرحمن بلالة، بصحبة فرقته على آلة الربابة والمزمار البلدى، خلال فقرته الغنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة ON، ضمن الاحتفال مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، حيث تفاعل معه الجمهور أثناء غنائه أغنية "لأجل مصر الصعب كله يهون".

وتألق كورال روح الشرق في غناء أغنية "رايحين شايلين في ايدنا سلاح"، خلال فقرته الغنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة ON، ضمن الاحتفال مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر.

وحضر الفنان وليد توفيق الذى حرص على الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، وعلق قائلاً: "ده نصر لينا وفخر لكل العرب، وأنا أجى لمصر على رموش عينيا"، وقدم خلال الحلقة أغنية "يباركوك الحبايب"، وتفاعل معه الجمهور.

وبدأت الإعلامية منى الشاذلى برنامج "معكم" في ثوبه الجديد على قناة ON، وقالت في بداية الحلقة: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

وتابعت منى الشاذلى: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".

وأضافت منى الشاذلى: "انتصار أكتوبر كان الشعب كله شريك في هذا الانتصار، وافتكروا أهاليكوا وعاشوا أيام وسنين صعبة ودفعوا فيها ضريبة جهاد وحرب، كل التحية والاحترام لكل جيل أكتوبر الذى جعلنا نعيش كراماً ونحيا بمجد ورفعة 50 سنة فاتوا وإن شاء الله إلى أبد الآبدين".

وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ON TV".