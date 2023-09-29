ستدهشكم هوية الفنان المصري الوحيد الذي سيقوم بـ يإحياء موسم الرياض 2024 مع كريستيانو رونالدو!! من يكون؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 03:54 صباحاً - يشارك النجم المصري أحمد عز لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، في الترويج والدعاية لموسم الرياض 2023، كوجهين دعائيين في إعلان مشترك واحد.

أحمد عز وكريستيانو رونالدو

شارك معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إعلاناً جديداً لموسم الرياض Big Time، عبر حسابه على إكس ليفاجئ الجمهور باجتماع أحمد عز وكريستيانو رونالدو.

أحمد عز وكريستيانو رونالدو الوجه الدعائي لموسم الرياض 2024

وظهر أحمد عز ببدلة سموكن أنيقة وهو يتجول داخل عالم افتراضي متطور يبرز أهم فعاليات موسم الرياض 2023، بينما تقع عينه على كريستيانو رونالدو الذي يسدد الكرة نحو الهدف فيما يومئ له عز بإشارة ذات مغزى.

الإعلان يتضمن استعراضا حياً بتقنيات متطورة وتكنولوجيا مستقبلية، للكثير من الفعاليات المهمة المنتظرة خلال موسم الرياض المقبل، الذي يحمل شعار Big Time بما فيها قلعة ديزني وعالم باربي وتجربة WWE وغيرها.

أحمد عز موسم الرياض

كان المستشار تركي آل الشيخ، قد أشاد بأحمد عز ودوره في موسم الرياض، مؤكداً أنه يقدره كما يقدر المملكة العربية السعودية كدولة شقيقة، لينصبه كسفير لموسم الرياض.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في تصريحات خاصة لبرنامج الحكاية معلنا تنصيب عز كسفير موسم الرياض في الشرق الأوسط: “بذل معنا مجهود ضخم في موسم الرياض وجولة المملكة، وتعب معنا كثيرا، ونحن نقدر من يقدرنا، ولذلك فقد تم تنصيبه كواجهة وسفير لموسم الرياض في الشرق الأوسط، مع كريستيانو رونالدو الذي تم تنصيبه سفيراً لموسم الرياض في أوروبا”.

ويشارك موسم الرياض في تمويل الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق لأحمد عز، بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار، ومن المفترض أن يبدأ التصوير في ديسمبر المقبل، والفيلم من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني، ومن المقرر عرضه في 2024.

وعن العرض المقدم من موسم الرياض لتصوير فيلم أولاد رزق قال المستشار تركي آل الشيخ: “سيتم تصوير جزء من فيلم أولاد رزق 3 في مدينة البوليفارد، كما سيعرض في السينمات السعودية، كل هذا غير مميزات تسويقية واتفاقات تفضيلية أخرى مع دور العرض السينمائية”.

فعاليات موسم الرياض 2023

يتضمن موسم الرياض 2023 الكثير من المفاجآت المدهشة، حيث يضم الموسم الكثير من الفعاليات الجديدة والمبهرة أهمها:

قلعة ديزني: يستضيف موسم الرياض 2023 قلعة ديزني الخيالية احتفالاً بالذكرى المئوية لتأسيسها.

مجموعة من الحفلات الموسيقية لأشهر الفنانين: أمثال جورج وسوف ومحمد عبده ونانسي عجرم وراغب علامة ومحمد حماقي ووائل جسار.

عالم باربي: تستضيف منطقة بوليفارد سيتي شخصية باربي المحبوبة والمعروفة عالمياً في عالم باربي الساحر.

النوافير الراقصة: من أهم الفعاليات التي أحياها موسم الرياض بنسخته الرابعة مع استحداث محتويات مرئية وتفاعلية معتمدة على التكنولوجيا هي الأولى من نوعها في العالم.

العالم الافتراضي: House of Hype أكبر عالم افتراضي في العالم.

كافيه القطط (كاتس أند كبس): يضم هذا الكافيه مجموعة متنوعة من القطط من جميع أنحاء العالم.

عالم بليبي: من أكبر الفعاليات الترفيهية والتعليمية في المنطقة للأطفال.

تجربة زيرو لاتينسي: جربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.

متحف ليجندز: أكبر وأهم متحف لمحبي كرة القدم في العالم.

تجربة WWE: لقاء مع عمالقة المصارعة من أمثال جون سينا.

متحف CR7: سيتضمن مسيرة كريستيانو رونالدو بالتفصيل بدءا من الطفولة .

تجربة 443: تجربة جديدة ستتضمن استقبال كبار كرة القدم في العالم.

فايف نايتس أت فريدي: منطقة خاصة لمحبي الرعب في بوليفارد سيتي.

مهرجان فود تراك: سيتضمن ما يزيد عن 100 عربة طعام من مناطق مختلفة من العالم.

عالم كوكوميلون Cocomelon: عالم خاص للأطفال والذي سيتضمن العديد من العروض والفعاليات المختلفة.

بوكسينج كلوب: نادي الملاكمة الفريد من نوعه والذي يقام تحت إشراف بطل الملاكمة العالمي مايكل تايسون.

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