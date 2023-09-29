فن ومشاهير

"هو أي هجوم وخلاص".. شريف مدكور يدافع عن ياسمين صبري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

دافع الإعلامي شريف مدكور، عن الفنانة ياسمين صبري بعد تعرضها لانتقاد من الناقدة الفنية ماجدة خير الله والناقدة حنان شومان، بعد ظهورها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "ياسمين صبري، ست حلوة وذكية وبتعرف تتكلم كويس وعندها شخصية مش فاهم ايه مشكلة الناس معاها، هو أي هجوم وخلاص".

كانت الناقدة الفنية ماجدة خير الله انتقدت الفنانة ياسمين صبري على خلفية تصريحات الأخيرة وظهورها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدة أنها تفتقد لموهبة التمثيل.
وسبق ماجدة خير الله، في انتقادها لـ ياسمين صبري، الناقدة الفنية حنان شومان خلال تصريحاتها ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي.
ويُعرض لـ ياسمين صبري حاليا فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة ومحمد عبدالرحمن وباسم سمرة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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