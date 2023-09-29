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شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح العرائس يقدم "فكرونى" و"يا مسهرنى" لكوكب الشرق بساقية الصاوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر سبتمبر المقبل، وستكون الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وستقدم أم كلثوم خلال الحفل فكرونى ويا مسهرنى .
أم كلثوم
يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.
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