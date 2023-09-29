الصورة الأولى: ابنة الراحل محمود الجندي تحتفل بخطوبتها على فنان شهير… شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 05:52 صباحاً - احتفلت مريم الجندي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي بخطوبتها على شادى وصفي وهو عضو فريق ديسكو مصر الغنائي، فى حفل حضره عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين.

مريم الجندي تحتفل بخطوبتها

ونشرت مريم مجموعة من الصور لها من خطيبها شادي وصفي، وعلقت عليها كاتبة: “إنت خلاص شطبت يا عالمي”، أما هو فنشر الصور وعلق كاتبا: “في عالم مليء بأشياء مؤقتة، أنتِ إحساس دائم”، وعلق على ضحكاتهما في الصور: “موزعين علينا نكت في الخطوبة”.

وتألقت مريم بفستان أبيض وأكمام شفافة وأثارت مريم الجدل علي السوشيال ميديا وعلق الكثير علي الصور.

مريم محمود الجندي :

يشار إلى أن مريم محمود الجندي تخرجت من الجامعة الامريكية قسم صحافة الوثائق المتعددة وكانت تتمنى أن تصبح دكتورة بيطرية و لكنها غيرت حلمها بسبب حبها الكبير للتمثيل وقدمت مع والدها النجم الكبير الراحل بعض الادوار البسيطة في طفولتها، وحينما كبرت شاركت في عدة أعمال فنّية منها فى مسرحية “سينما مصر” مع المخرج خالد جلال، وقدمت بعدها العديد من العروض المسرحية المختلفة ثم انطلقت إلى الدراما والتلفزيون.

مريم الجندي في مسلسل «بالطو»

وحققت الفنانة الشابة مريم الجندي نجاحًا كبيرًا في مسلسل بالطو، الذي عرض قبل فترة عبر منصة Watch it، وتصدرت أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض المسلسل. وأعربت الفنانة الشابة عن سعادتها الشديدة بنجاح دورها في مسلسل بالطو، قائلة: لم أتوقع نجاح مسلسل بالطو بهذا الشكل، وتخوفت من النجاح الكبير الذي حققه منذ عرض الحلقة الأولى منه.

وأكدت مريم الجندي أنها لم تعتمد على الواسطة ولم تستخدم علاقات والدها الفنان الراحل محمود الجندي داخل الوسط الفني، كما لم تهتم بالانتشار، واهتمت أكثر باختيار الأعمال التي تشارك فيها كي تترك بصمة في ذهن الجمهور.

أما عن أعمالها الجديدة، أكدت مريم أنها لم تتعاقد على أعمال جديدة حتى هذه اللحظة، ولكن تنتظر أن يتم عرض عمل عليها يستحق المشاركة فيه.

أبطال مسلسل «بالطو»

ونجح مسلسل بالطو في تحقيق نجاح كبير، حيث تصدرت مشاهده تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: الفنان الشاب عصام عمر، محمد محمود، محمود البزاوي، سلافة غانم، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، والعمل من إخراج عمر المهندس وتأليف أحمد عاطف فياض، ونال العمل إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

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