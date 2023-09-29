- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - إستضاف الشيخ ناصر بن حمد الفنان العالمي أيس كيوب، والذي بدوره شاركه لإستضافته، مشاركاً مجموعة من الصور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "شكرًا سمو الشيخ ناصر على حسن ضيافتك الرائعة وعلى الترحيب بي في البحرين كأخ لك.
لقد ألهمتني رؤيتك للبحرين والعالم. تهانينا مرة أخرى على بطولة العالم وسنراكم مرة أخرى قريبًا. لمن لا يعرف، البحرين هي لؤلؤة الشرق الأوسط".
وتألق الفنان بهذه المناسبة، مرتدياً بدلة من لون الكحلي، مع ربطة عنق، بالإضافة إلى حذاء أسود، وفي إحدى الصور ظهر أيس كيوب وهو خالع السترة وربطة العنق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - الشيخ ناصر بن حمد يستقبل أيس كيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.