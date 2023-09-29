بالصور- بفستان رائع.. يارا السكري تستمتع بغروب الشمس على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الانظار بأخر إطلالة لها على شاطئ البحر من خلال صور عبر حسابها الخاص، وظهرت يارا عند غروب الشمس مرتديةً فستان طويل باللون الزيتي من دون أكمام ومزين بالورود والزخرفات، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، ووضعت على رأسها قبعة كبيرة لإكمال اللوك.



وفي وقت سابق، سحرت يارا السكري الجمهور بجمالها وأنوثتها التي أبرزتها في صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت السكري بجمال لا يوصف حيث كانت ترتدي فستان أسود أوف شوبدر وقفازات من الساتان الفضي، ووضعت في رقبتها سلاسل من اللؤلؤ، كما وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.