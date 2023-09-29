عمرو دياب يشعل حفل أهرامات الجيزة بأغانيه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا بمنطقة أهرامات الجيزة.

ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب على إنستجرام، صور من الحفل، وحملت تعليق: "مقتطفات من حفل عمرو دياب المباشر ليلة أمس في حفل خاص بأهرامات الجيزة".

وقدم الهضبة في الحفل عددا كبيرا من أغانيه ما بين الجديد والقديم، ليتفاعل الجمهور معه في غنائها.

على جانب آخر، يحيي عمرو دياب مساء اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً بدولة الأردن.

يذكر أن عمرو دياب يعيش انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية واحيائه لعدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها. كما طرح "الهضبة" مؤخرا عدد من

الأغاني على طريقة السينجل منها أغنيته الأولى مع نجله عبدالله وكانت على طريقة الدويتو بعنوان "يا ليل"، وأغنية "قولي اسمي"، وأغنية "والله أبداً".