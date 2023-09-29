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شكرا لقرائتكم خبر عن عنبة على سرير المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرض عنبة مغني المهرجانات لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها المستشفى، حيث نشر الحساب الرسمي له على "إنستجرام"، صورة له على سرير المستشفى، معلقا عليها: "ادعوا لعنبة بالشفاء".
عنبة
يذكر أن عنبة شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال دوره في مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" مع النجمة يسرا.
وقال مؤدى المهرجانات مصطفى عنبة"، خلال لقاء تليفزيوني عن دوره في العمل: "كان نفسى أعمل مع الفنانة يسرا، وقرأت الورق ووجدت أن دورى هو "على بويكا"، وانا محظوظ لأنها بتعطينا طاقة وحماسة، مؤكدا أن أول مشهد له معها أنه تشاجر معها".
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