على طريقة إليسا.. نيللي كريم “تتمايل على الـBeat”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال كواليس حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدّمه إنجي علي عبر “نجوم إف إم”، ظهرت الفنانة نيللي كريم وهي ترقص داخل الاستديو على أنغام أغنية “أنا بتمايل على البيت” للفنانة اللبنانية إليسا.

وشاركت مقدّمة البرنامج إنجي علي نيللي الرقص وسط حالة من السعادة والضحك، ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على “إنستغرام” الفيديو، وعلّقت عليه قائلةً: “أنا بتمايل على البيت… فايتكم كتير أوي في الفاصل”.

وكانت نيللي كريم قد تحدثت خلال اللقاء عن بداية مشوارها الفني، مشيرةً إلى أنها تعتبر الفن مرضاً من الأمراض؛ لأن من يدخل مجال التمثيل ويعمل فيه من الصعب أن يتركه.

إذ قالت: “أنا بحب شغلي وبحترمه، والفن بعتبره مرض من الأمراض، مجرد ما تمتهني المهنة دي صعب تسيبيها”.

وأشارت نيللي كريم إلى أنها درست الموسيقى والبيانو حين كانت في روسيا، ثم درست الباليه وبعده إخراج مسرح، لافتةً إلى أنها انتقلت تدريجاً الى التمثيل حيث بدأت بالفوازير المبنية على الاستعراضات، ثم عملت مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وجسدت دور طالبة في معهد الباليه بأكاديمية الفنون، موضحةً “أن الدور كان واقعياً”.

وأضافت أنها بدأت بالتعلّم بنفسها، ثم طورت في أدائها وحققت النجاح والتميّز: “كنت بعلّم نفسي بنفسي وواسطتي كانت نفسي، ووقتها لم تكن السوشيال ميديا منتشرة كاليوم، فكنت أنتظر معرفة رأي الجمهور بعد فترة من عرض أعمالي، وما زلت أتعلّم في مسيرتي، ولا أعيش على نجاح عمل واحد بل أنظر إلى ما سأقدمه بعد هذا العمل”.

وتطرقت نيللي كريم إلى الحديث عن مسلسل “بـ100 وش”، فقالت إنها كانت تريد تقديم عمل كوميدي وأن تغير في شكلها، وأضافت: “كان نفسي بعده أكمل في الكوميديا، وأنا بحب أكون مخلصة لأي شخصية أقدمها، مثل دوري في “فاتن أمل حربي”، كان لازم أمحي نيللي كريم تماماً وأقدّم شخصية فاتن كما ظهرت”.

وفي ختام اللقاء، كشفت نيللي كريم عن أحدث عمل تحضّر له حالياً، بالقول: “سأقدّم شخصية كوميدية اسمها “فراولة” في مسلسل كوميدي من 15 حلقة”.