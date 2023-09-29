ياسمين عزّ تقاضي نيشان ديرهاروتيونيان.. والجمهور يدعهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تلقت الإعلامية ياسمين عز عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد مقدّم البرامج اللبناني نيشان، على خلفية سخريته منها في “منتدى الإعلام” في دبي لتأخرها عن حضور الندوة.

وقالت ياسمين عز عبر حسابها في موقع “فيسبوك”: “انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقاً من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى”.

وأضافت: “بناءً عليه، لن أرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء الى شخصي في غيابي وبشكل علني مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقةً مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزاً لدور القانون في ردع كل مَن تسوّل له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم”.

وتلقت ياسمين عزّ جرعة عالية من الدعم من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بقرارها بمقاضاة نيشان الذي تعرض لانتقادات لاذعة بتصرفاته التي وصفها عدد كبير من المتابعين بـ”الصبيانية”.

وكانت ياسمين عز قد تأخرت عن موعد الندوة التي كان مقرراً أن تحضرها مع الإعلامي اللبناني نيشان في المنتدى، ما دفع الأخير لرفض اعتذارها، فغادرت القاعة ليواصل نيشان الجلسة، ويسأل الحضور عن سبب تغيّب ياسمين عز في رأيهم، فتجيبه إحدى الحاضرات: “لتصنع تريند”، ويردّ عليها نيشان ساخراً: “المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرّح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع، بس هي أكيد عم بتحضّر لصوتها الشتوي”.