بعد اتهامه بتقليد محمد رمضان.. أحمد سعد يسخر من منتقديه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الانتقادات التي وُجّهت الى الفنان أحمد سعد واتهامه بتقليد الفنان محمد رمضان بعد نشره صوراً على طائرة خاصة ظهر فيها وهو يرتدي شورت وحافي القدمين، نشر سعد صوراً أخرى سخر بها من تلك الانتقادات، حيث ظهر في الصور الجديدة داخل طائرة خاصة وهو يرتدي كامل ملابسه، وعلّق عليها قائلاً: “طياراتي مظبطة حياتي حياتي”.

وكان أحمد سعد قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور وثَّق بها إحدى رحلاته إلى خارج مصر في طائرة خاصة، وعلّق عليها قائلاً: “طر بي إلى القمر”.

وعلّق عدد كبير من الجمهور على صور أحمد سعد حيث اتّهمه البعض بتقليد الفنان محمد رمضان والسير على خطاه، من حيث ظهوره المتكرر في طائرة خاصة… فيما انتقد آخرون ظهور سعد في الطائرة مرتدياً “شورت” وحافي القدمين، متسائلين عن السبب.

أما أغرب تعليق فكان من المطرب تامر عاشور الذي علّق على صور أحمد سعد برسالة غامضة قال فيها: “تمام قوي كده… متزعلش”، ما دفع عدداً من المتابعين للتساؤل عما إذا كان هناك خلاف بين النجمين بعد إحيائهما “ليلة الدموع” في السعودية، أم أن الأمر مجرد مزحة بينهما.