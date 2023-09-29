شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان يصور 3 أعمال وينتظر عرض عمل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان محمد رضوان حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعكف على تصوير أكثر من عمل ما بين الدراما والسينما، وذلك بعدما أصبح واحداً من الأسماء المطلوبة بقوة للمشاركة في الأعمال الفنية خلال العامين الأخيرين، لاسيما وأنه حقق نجاحاً بارزاً خلال الأدوار التي قدمها في الدراما والسينما.

ويواصل رضوان حالياً تصوير فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

كما يصور محمد رضوان حالياً فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى والذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، والفيلم يشارك في بطولته دينا وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، وهو قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وفى نفس الوقت يشارك محمد رضوان في بطولة مسلسل "العودة" الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض قريباً والعمل بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتظر محمد رضوان عرض مسلسل "على باب العمارة" على منصة watch it الأسبوع المقبل، والعمل بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.