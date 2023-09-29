شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب والناقد البحريني إبراهيم غلوم عن عمر يناهز 71 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل الكاتب والناقد البحريني الدكتور إبراهيم غلوم ، عن عمر يناهز 71 عاماً ، وقد نعته الهيئة العربية للمسرح ، وشاطرت الفنانين في البحرين والوطن العربي أحزانهم برحيله .

الدكتور إبراهيم غلوم هو كاتب وناقد الأدبي بحريني وأستاذ جامعي، بدأ كتاباته منذ بدايات السبعينات ونشر العديد من الدراسات في نقد القصة القصيرة والمسرح والرواية والتراث والدراسات الثقافية والفكرية ، وهو حاصل على دكتوراة دولية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، كما حصل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعلى قلادة تكريم المبدعين في دول مجلس التعاون، مجلس التعاون .

وحصل كذلك على جائزة البحرين للكتاب النقد الحديث. ، يعمل أيضاً كأستاذ النقد الحديث في جامعة البحرين ، وأستاذ زائر لأدب الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، وهو عضو أسرة الأدباء والكتاب ورأس مجلس إدارتها لعدة دورات ، وعضو المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، البحرين. وعضو مجلس أمناء مجلس جائزة عبد العزيز سعود البابطين للأبداع الشعري، ويشارك في عضوية هيئات علمية أخرى في الخليج والوطن العربي. عضو الهيئة الاستشارية لمعجم البابطين لشعراء العربية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.