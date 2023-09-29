شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح أحدث أغنياته "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI ولاقت تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال منذ طرحها.

"بلاد البخت" من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا اغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور في أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.

وطرح النجم هانى شاكر، مؤخرًا أغنية بعنوان "الكبير"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

وأعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.