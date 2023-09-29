شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان نجاح سلام من مسجد الخاشقجي ببيروت بحضور نقيب ممثلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة الفنانة الراحلة نجاح سلام صاحبة أغنية "يا أحلى اسم في الوجود" من مسجد الخاشقجي ببيروت، وسط حضور أسرتها وعدد من الفنانين، منهم نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوى، والفنانين: معين شريف، سعد حمدان، وغيرهم، ومن المقرر أن تدفن الراحلة في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

ورحلت الفنانة الكبيرة نجاح سلام عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ 92 عاما، ومن المقرر إقامة عزاء الراحلة يومي السبت والأحد المقبلين، في بيروت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 7 مساء.

وكانت ابنتها سمر سلمان العطافي أعلنت خبر الوفاة من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

عرف عن نجاح سلام بأنها كان تحرص على اختيار كلمات أغانيها بعناية شديدة، لذا حافظت على مستوى فنى راقى، ومن هنا سوف نستعرض أبرز الشعراء الذين تعاونوا معاها لتقديم أنجخ الأغانى التي كانت ولا تزال محفورة في أذهان المصريين.

أيام العدوان الثلاثى على مصر، غنت أغنية "يا أغلى اسم في الوجود" للشاعر إسماعيل الجبروك، ولاقت هذه الأغنية إعجاب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر آنذاك وأصدر قراراً بتكريم فريق الأغنية ومنح المغنية اللبنانية نجاح سلام الجنسية المصرية.

وغنت قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة"، للشاعر محمود حسن أسماعيل، كما غنى موسيقار الأجيال للشاعر أيضا اغنية "النهر الخالد".

ولم تكتف نجاح سلام بتقديم أغانى وطنية لمصر، بل قدمت أيضا أغنية وطنية لـ لبنان، وجاءت لعنوان "لبنان درة الشرق" من كلمات الشاعر صالح الدسوقى، قد كرمها الرئيس الهراوى في قصر الرئاسة ومنحها وسام الإستحقاق برتبة فارس.