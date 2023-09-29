شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة محمد فريد تكشف تطورات حالته الصحية: ننتظر نتيجة نقل الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى، قائلا إنه عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة حتى الاطمئنان على صحته.

وتابعت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أنه بعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مما استدعى إلى نقل دم إليه، مشيرة: "خلص الكيس الأول من الدم، وحالته حاليا مستقرة وأرقامه رجعت طبيعية، ومركب الكيس التاني من بليل، ومستنيين نتيجة نقل الدم عشان نعرف ممكن ينقل أوضة عادية امتى أويخرج من العناية".

من أشهر أعمال محمد فريد مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.