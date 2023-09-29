بالفيديو - بعد عشرة أيام على إطلاقه "خيول الذكريات".. راشد الماجد يقترب من هذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - بعد عشرة ايام على اطلاقه جديده الغنائي "خيول الذكريات" من كلمات الشاعرة الاماراتية جموح، يقترب الفنان السعودي راشد الماجد من الـ2000000 مشاهدة على يوتيوب.
الاغنية تتكلم عن العشق و الشغف وعن صفات المحبوب التي لا نجدها في غيره من البشر.
موسيقى الاغنية من الحان عادل عبدالله وتوزيع محمد صالح وتقول كلمات الاغنية:
يراودني شعور .. اني أحبك اكثر مْن اول
وقصتنا من اولها .. تبي ترجع من اولها
كثير احلامنا كانت بكبر الحب تتأول
لذلك .. لا تطوّلها .. لذلك .. لا تطوّلها
خيول الذكريات بمهجة المشتاق تتجول
كأن العشق في قلبي على روحي مخوّلها
لو انْ كل القصايد فيك تتلحن وتتمول
بدندنها .. والحنها .. واغنيها .. واموّلها
بخيل الليل في قربك دخيل الليل ما طول
لو انّ الامر بيدي شمسنا بحضر تجولها
واقول: تحبني وتقول طبعاً اكثر مْن اول
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