ممثل مصري يرفض تجسيد شخصية محمد صلاح

ميرنا وليد - بيروت - يرفض الممثل المصري ميدو عادل تجسيد شخصية لاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول. وقال عادل خلال لقاء على قناة النهار عن سبب رفضه ان ملامحه لا تشبه ملامح صلاح. واضاف عادل بما ان مسيرة صلاح لم تكتمل بعد لأنه ما زال يكمل حياته الرياضية فمن الافضل الابتعاد عن الاعمال التي تتطرق الى سيرته الذاتية واعتباره جوهرة كبيرة بالنسبة للمصريين لأنه ما زال لديه نجاحات ليحققها.

وآخر اعمال ميدو عادل كانت في رمضان الماضي في مسلسل "سره الباتع"، وهو يشارك في عدد كبير من المسرحيات كما قدم في السينما فيلمي "لا مؤاخذة" و"الجزيرة 2".

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