جوني ديب يجلس في كرسي المخرج في فيلم "مودي" الذي بدأ تصويره

ميرنا وليد - بيروت - بعد عودته الى الاعمال السينمائية في فيلم جان دو باري خلال الصيف، يعاود النجم العالمي جوني ديب نشاطه السينمائي هذه المرة من خلال توليه اخراج فيلم مودي الذي يتناول سيرة حياة الرسام الايطالي أميديو موديلياني.

ويشارك في الفيلم الذي بدأ تصويره في بودابست عاصمة المجر الممثلة الايطالية لويزا رانييري والنجمين آل باتشينو وريكاردو سكامارسيو الذي سيقوم بدور الرسام.

يلعب آل باتشينو دور جامع الأعمال الفنية موريس جانجنات، أما لويزا رانييري، فستلعب دور روزالي توبيا، صاحبة مقهى في باريس، يرتاده الفنانون الفقراء، والتي أخذت موديلياني تحت جناحها، عندما كان في حالة من الإحباط واليأس.