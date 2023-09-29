بيلي إيليش تتحدث عن اللحظة التي أدركت فيها أنها لا تحتاج إلى أن تكون مسيطرة

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة الأميركية بيلي إيليش عن اللحظة التي أدركت فيها أنها لا تحتاج إلى أن تكون مسيطرة طوال الوقت وقالت: "كانت هناك تلك اللحظة عندما كنت في باريس، كنا نقود السيارة، وكنت في مكان سيء.
لم يكن الوقت مناسبًا لبيل. لم أكن أتحسن، ولم أكن أعرف متى سأتحسن. وتوقفت هذه الدراجة النارية بجوار السيارة، وكان على خوذة هذا الرجل ملصق مكتوب عليه بالأحرف الكبيرة، "تحرك للأمام". كنت جالسًا هناك، أوه. وصلت الرساله. لدي مشكلة كبيرة حقًا في التحكم، لذلك كنت أحاول تعليم نفسي أن هناك أشياء خارجة عن سيطرتك ويجب عليك المضي قدمًا. لقد استقرت مرات عديدة مع الأشياء والأشخاص والحياة. لقد قبلت بأقل مما أستحق، ولن أفعل ذلك بعد الآن".
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