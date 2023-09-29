باتريك جيه آدامز يحذف صور مسلسل "Suits" التي تظهر فيها ميغان ماركل ويعتذر

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل باتريك جيه آدامز بعض الصور من وراء الكواليس من مسلسل "Suits" هذا الأسبوع، والتي تضمنت صورًا لم تُعرض من قبل لشريكته في البطولة في ذلك الوقت، ميغان ماركل.



وعلق باتريك على مجموعة الصور بالنص: "أفتقد أصدقائي". وظهرت في الصور ميغان، بالإضافة إلى النجوم الآخرين المشاركين في مسلسل "Suits"، سارة رافيرتي، وغابرييل ماشت، وريك هوفمان، وماكس توبلين، وجينا توريس.

ومع ذلك، تم استدعاء باتريك لمشاركته هذه الصور وسط إضراب "SAG-AFTRA".

ونشر باتريك: "في اليومين الماضيين، بحماقة ودون تفكير، تركت ذكرى مسلسل "Suits" تصرف انتباهي عن المعركة الحقيقية والمستمرة التي يواصل الجميع في "sagaftra" خوضها في جهودهم للفوز بالتعويضات والحماية الواقعية في القرن الحادي والعشرين لعضويتنا".

وتابع: "لقد كانت سهوًا محرجًا وأنا آسف جدًا عليه. ممتن جدًا لأولئك الذين صححوني بلطف وسرعة هنا، وأنا أتطلع إلى مواصلة القتال في الأيام والأسابيع المقبلة".