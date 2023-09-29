نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها في دراما رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل تجربتها الدرامية الجديدة التي تحمل اسم "فراولة" وتخوض بها المنافسة في موسم دراما رمضان 2024.

وقالت نيللي، ببرنامج "أسرار النجوم": "سأقدم شخصية كوميدية اسمها فراولة في مسلسل يحمل نفس الإسم في رمضان المقبل 2024".

وتابعت: "العمل مكون من 15 حلقة، وسعيدة بعدد حلقاته لأننا لدينا مشكلة في مسلسلات الـ 30 حلقة بسبب عدم اكتمال كتابة الحلقات قبل التصوير، مما يدخلنا في حالة ضغط بسبب الوقت وحتمية تسليم الحلقات خلال أيام التصوير والعرض في نفس الوقت".

وأضافت: "أعمال الـ 30 حلقة لا تكون بنفس الجودة التي نتمناها وتكون عدد ساعات تصويره طويلة، والدليل على نجاح الـ 15 حلقة هو نجاح منى زكي في رمضان الماضي بمسلسل (تحت الوصاية) الذي كان على جودة عالية".

يذكر أن نيللي كريم خاضت دراما رمضان 2023 بمسلسل "علمة نادرة" بطولة جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، محمد فهيم، رمزي العدل، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب.