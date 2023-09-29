إيرادات الخميس.. "وش في وش" الثاني و"بيت الروبي" بالمركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الخميس 28 سبتمبر منافسة بين 10 أفلام، هي: "فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش، مرعي البريمو، ع الزيرو، بيت الروبي، مستر إكس، البعبع، دولارات دولارات، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 2 مليون و921 ألفا و949 جنيها، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا مليون و604 آلاف و45 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

وش في وش

وحصل على المركز الثاني فيلم "وش في وش" وحقق 545 ألفا و190 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

العميل صفر

وتراجع فيلم "العميل صفر" للمركز الثالث بعد تحقيقه إيرادا بلغ 543 ألفا و624 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

أولاد حريم كريم

وفي المركز الرابع جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 108 آلاف و630 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

بيت الروبي

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "بيت الروبي" محققا 81 ألفا و102 جنيه.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

مستر إكس

ويأتي في المركز السادس فيلم "مستر إكس" محققا 15 ألفا و355 جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى.

دولارات دولارات

وكان المركز السابع من نصيب فيلم دولارات دولارات، الذي حقق 14 ألفا و397 جنيها.

فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري، إنتاج مدحت سعد، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، المطربة أمينة، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم.

البعبع

واحتل المركز الثامن فيلم "البعبع" والذي حقق 3 آلاف و571 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

ع الزيرو

وجاء في المركز التاسع فيلم "ع الزيرو" بعد تحقيقه 3 آلاف و474 جنيها.

"ع الزيرو" تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران.

مرعي البريمو

وذهب المركز العاشر والأخير لفيلم "مرعي البريمو"، بإيرادات بلغت 2561 جنيها.

"مرعي البريمو" فكرة محمد هنيدي، سيناريو وحوار إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.