بوسي شلبي توجه رسالة لـ سميحة أيوب بعد وضع سيرتها بمنهج 6 إبتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الإعلامية بوسي شلبي، رسالة للفنانة سميحة أيوب، بعد وضع وزارة التربية والتعليم سيرتها بمنهج الصف السادس الإبتدائي.

وكتبت بوسي، عبر حسابها على إنستجرام: "عندما يكون الفنان له دور في المجتمع ومؤثر.. زمن الفن الجميل،

مبروك يا سيدة المسرح العربي".

وتصدر اسم سميحة أيوب خلال الساعات الماضية تريند جوجل بعد تداول صورتها في الكتاب المدرسي بالمناهج التعليمية تحت عنوان "شخصيات مصرية مؤثرة".

وقالت سميحة أيوب، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "شئ جيد أن تذكر وزارة التربية والتعليم مسيرتي في المناهج التعليمية، وما حدث دليل على التحضر".

وطالبت سميحة من وزارة التربية والتعليم، بعودة مسرح المدرسة لما له من أهمية كبيرة في تنشئة الأطفال على الثقافة.

وتابعت: "كان عندنا مسرح مدرسي والشباب تاه من بعده، لأن المسرح المدرسي كان بيربي الأولاد الصغيرين على الثقافة وحبهم لبلدهم وكل المفردات المهمة لبناء الإنسان".

واستكملت: "الحمد لله اني قدرت أخدم المسرح وكنت امبارح في أحد العروض المسرحية وكان فيه بعثة من أسوان والأقصر كان شباب الجامعة هناك عشان يحضروا المسرحية والأساتذة بتوعهم قالولي انتي أثرتي في حياتنا وعلمتينا اللغة العربية وكلامهم ده أثلج صدري وقالولي انتي أثرتي في أجيال مش جيل واحد، وبعدين قالولي خلتينا نعرف ونحب اللغة العربية لما كنتي بتأديها في أعمالك والنهاردة يطلع الخبر ده أسعدني جدًا".

وأضافت: "مصر ولادة وفيها الموسيقيين والمغنيين العظماء الذين يستحقون أيضا أن يحدث معهم ما حدث معي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة الكبيرة سميحة أيوب كان بمسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي والذي عرض بموسم رمضان الماضي.