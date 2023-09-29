"انهيار شقيقتها".. تشييع جنازة المطربة نجاح سلام في لبنان لمثواها الأخير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شيعت ظهر اليوم الجمعة، جنازة المطربة نجاح سلام من مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية، ودفنها بمقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

وانهارت شقيقة نجاح سلام من البكاء في جنازة الراحلة وتوديعها لمثواها الأخير.

وحرص عدد من محبيها على اصطحاب إكليل من الزهور وضع عليه صورتها خلال مراسم تشييع جنازتها.

ورحلت عن عالمنا المطربة نجاح سلام، أمس الخميس، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد صراع مع المرض.

المطربة الراحلة اسمها بالكامل نجاح محي الدين سلام، ولدت في 13 مارس 1931، و تعد أغنية "يا أغلى إسم في الوجود " من أشهر أغانيها.

ويقام عزاء نجاح سلام، يومي السبت و الأحد، في فندق راديسون بلو سنتر، من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساءا.