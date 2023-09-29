شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. افتتاح العرض المسرحي "بعيد عنك" بحضور خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم بمركز الإبداع الفني العرض المسرحي "بعيد عنك" تأليف وإخراج محمد عبد الستار، وذلك في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بحضور المخرج الكبير خالد جلال، ويقدم العرض خريجو إحدى الدفعات بمركز الإبداع الفني .

ويشارك في بطولة العرض الفنانين: هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أمجد الحجار، عبد العزيز حسين، أحمد الشاذلي، وليد عبد الغني، موسيقى مها عمران، مساعدا الديكور مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، تصوير البوستر أمجد الحجار، تصميم البوستر ممدوح صلاح، المخرج المساعد عبده فضل، المخرج المنفذ أحمد الشاذلي، سينوغرافيا وتأليف وإخراج محمد عبد الستار، المشرف على مسرح مركز الإبداع الفني المخرج خالد جلال.

ويستعد أيضًا مركز الإبداع الفني خلال العام الحالي لاستقبال عرضي تخرج الدفعة الثالثة من نجومه الجدد لاستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني A وB، ولم يعلن بعد المخرج خالد جلال المشرف على مركز الإبداع عن موعد افتتاح هذه العروض بعد.