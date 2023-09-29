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ميرنا وليد - بيروت - خلال حفل الفنانة نانسي عجرم الذي أحيته يوم أمس في القاهرة، جمعتها لقطات عفوية بالفنانة المصرية فيفي عبده، حيث رقصتا على أنغام أغنية "ما تجي هنا".
نانسي تألقت خلال احيائها الحفل بفستان أبيض اللون مطرز بحجر الـ Rhinestone، من العلامة التجارية Self - Portrait، ويصل سعره إلى 514 دولار أميركي أي ما يتخطى 15 ألف جنيه مصري. وهذه الفترة تعتمد نانسي على الستايل نفسه وهو عبارة عن فستان قصير بسيط من ناحية القصة وذو أكمام طويلة.
من ناحية الشعر تحب اعتماد نانسي تصفيفة الشعر نفسها اذ تترك شعرها منسدلا على كتفيها على طريقة الويفي مع مكياج ناعم.
كانت هذه تفاصيل خبر بحماس كبير رقصة وزغاريد بين نانسي عجرم وفيفي عبده .. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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