لطيفة التونسية تختتم أغاني الصيف بهذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة التونسية لطيفة لطرح أغنية جديدة بعنوان "سحابة صيف"، وذلك لتختم بها أغاني هذا الموسم بعد طرحها مجموعة من الأغاني المتنوعة والمتميزة.

ونشرت لطيفة عبر حسابها فيديو تلاويجي للاغنية وعقلت قائلة : "سحابة صيف .. الأحد ١ اكتوبر ٤ مساءً بتوقيت القاهرة"

والأغنية من كلمات محمود سليمان ومن ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل، وسيتم طرحها خلال أيام قليلة.

ويذكر ان احدث اغاني لطيفة هي ثالث أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وتحمل الأغنية اسم "ناس كتير" وهي من كلمات كريم حكيم في ثاني تعاون له مع لطيفة بعد أغنية "من بلدي"، ومن ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني، وقامت لطيفة بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج عمرو دونغا بمدينة العين السخنة.

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