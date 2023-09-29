شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان البحرين السينمائى 2023 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تُقام الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي 2023 تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام"، تحت رعاية الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، خلال الفترة من 5 - 9 أكتوبر المقبل.

وأكد وزير الإعلام أن الدورة الثالثة من المهرجان تهدف إلى تقديم حدثٍ سينمائي استثنائي يحتفي بالمواهب البحرينية الشابة، ويضع المملكة على خارطة المهرجانات السينمائية في المنطقة، مشيرًا إلى الدور المهم لمثل هذه المهرجانات في الحفاظ على دور السينما كرافد ثقافي، وتعزيز التبادل الفني والتفاهم بين مختلف البلدان والثقافات.

وذكر الوزير أن مملكة البحرين كان لها السبق في تنظيم أول مهرجان سينمائي في منطقة الخليج العربي عام 2000، وهو "مهرجان السينما العربية " الذي مثل حينها شعلة الانطلاقة للمهرجانات السينمائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما بين وزير الإعلام أن مملكة البحرين تمتلك مقومات النجاح في قطاع صناعة السينما.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي ستقدم عددًا من الورش والندوات التخصصية في مجال صناعة الأفلام، بالتعاون مع جهات إقليمية وعالمية رائدة، إلى جانب عروض الأفلام والفعاليات المصاحبة بحضور نخبة من نجوم السينما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي.