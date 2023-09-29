"رقصت مع نانسي عجرم" و"دخلت تحديات تيك توك".. فيفي عبده تتصدر التريند



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة فيفي عبده تريند موقع "X" وذلك بعد ساعات من رقصها في لقاء جمعها بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أحدث حفلاتها.

وظهرت فيفي وهي في كامل لياقتها ورقصت وغنت مع نانسي بجانب حرصها على إطلاق "زغاريد" للتعبير عن سعادتها.

وشاركت "فيفي" مؤخرًا في تحديات تطبيق "تيك توك"، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات لها وهي برفقة عدد من الفتيات من مختلف الجنسيات العربية وسط تلقائية "فيفي" وخفة ظلها المعهودة.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من اخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.