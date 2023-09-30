عمرو دياب يحيي حفلا في العقبة أمام حضور كبير من الجمهور الأردني والعربي

ميرنا وليد - بيروت - وصل الفنان المصري عمرو دياب الى الإردن منذ قليل لأحياء حفله الضخم في مدينة العقبة، امام عدد كبير من الجمهور في ، كانت قد نفذت التذاكر بعد ساعات من طرحها وكان هناك إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً على منافذ الشراء.



وكانت الشركة المنظمة ايضاً للحفل قد اعلنت نفاد جميع التذاكر منذ 25 يوماً إضافة الى التذاكر الإضافية التي تم طرحها نظرا للإقبال الجماهيري.

واستعدت مدينة العقبة بالأردن لحفل الفنان عمرو دياب بشكل كبير حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى 99%؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.