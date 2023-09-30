بعد إساءة نيشان لها.. ياسمين عز ترد :"من تنجح في محاورة عمرو أديب أهم إعلامي لا تخشى آخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية ياسمين عز صورة مع الإعلامي عمرو أديب عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "أعتقد إن من تنجح في محاورة أهم إعلامي في مصر والوطن العربي عمرو أديب لا تخشى من محاورة أي إعلامي آخر مهما كان اسمه".

واستكملت: "مع ضرورة توضيح الأمر الخاص بإحدى الجلسات بسبب ظرف خارجي ليس لي أي ضلع فيه بأي شكل من الأشكال، ومعلوم تمامًا لدى إدارة المنتدى المسؤولة عن التنظيم، والعالمة بظروف التأخير عن الجلسة المعنية وملابساتها".

وأنهت حديثها قائلة: "بالاضافة إلى أني لم اعتذر لهذا الشخص ولن أعتذر كما أشيع في بعض المواقع، لأن ببساطة هو من تجاوز في حقي وليس العكس".

ولاقى حديث "ياسمين" عن محاورتها للإعلامي عمرو أديب دعمًا كبيرا من متابعيها قائلين: "أنت قدها وقدود، كل الدعم، نحن معك وورائك ومستعدين نحارب عشان حقك، ياسمين خط أحمر".

وأعلنت الإعلامية ياسمين عز مقاضاة الإعلامي اللبناني نيشان، وذلك بعد هجومه الشديد عليها والإساءة لها لتغيبها عن حضور جلسة بعنوان "الإعلام والترند" على هامش منتدى الإعلام العربي، لظروف طارئة.

ونشرت "ياسمين" بوست عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكشفت خلاله عن مقاضاتها للإعلامي نيشان بعد تصريحاته المسيئة لها في منتدى الإعلام العربي.

وعلقت قائلة: "انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيابي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقًا وقانونًا".

واستكملت: "وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق، وليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية في دولة القانون".

وأساء "نيشان" للإعلامية ياسمين عز بسبب غيابها عن مشاركته جلسة "الإعلام والترند" قائلًأ: "يمكن ياسمين مش عاوزة تيجي أو مش حابه تيجي"، كما قام بسؤال الحاضرين: "تفتكروا ياسمين مجتش ليه؟"، ليردوا عليه قائلين: "عشان تبقى ترند"، واستكمل قائلًا: "حقارة كتير إنك تدي موعد ومتجيش".