هدى الإتربي جريئة وماريتا الحلاني أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى الإتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ماريتا الحلاني

خطفت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

ثراء جبيل

نشرت الفنانة ثراء جبيل، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

نرمين الفقي

كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع كل ما حدث لك، يمكنك إما أن تشعر بالأسف على نفسك أو تتعامل مع ما حدث كهدية، كل شيء إما فرصة للنمو أو عقبة تمنعك من النمو، أنت من يختار ، واين داير".

ملك أحمد زاهر

خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أنغام

ظهرت الفنانة أنغام، وهي على متن طائرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إلى الكويت".

إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رضوى الشربيني

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بعيد ميلادها الـ 42، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة أنا تميت ٤٢ سنة وعايزة أشكر أهلي وأصحابي وكل الناس اللي افتكرتني وعيدت عليا في عيد ميلادي، فعلا حب الناس نعمة وهدية من عند ربنا وأنتم كلكم أحلى هدية ليا وكبرت في السن صحيح بس هيفضل بالنسبة لي مجرد رقم طول، ما القلب والروح لسه شباب".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لمحة من الصفاء"