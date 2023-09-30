شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: كل مدارس مصر غنت "كل بلاد الدنيا جميلة لكن أجمل من بلدى لا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة ON، اليوم الجمعة، الجزء الثانى من حلقة برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، للاحتفال باليوبيل الذهبى بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، حيث غنى الفنان محمد ثروت خلال الحلقة أغنياته الوطنية التي اشتهر بها.

وقالت الإعلامية منى الشاذلى فى تقديم النجم محمد ثروت: "واحد من أنقى الأصوات ومهما الزمن يمر يزداد صوته براقة وجمال".

وأضافت: "من أوائل الناس اللى قدموا أغنيات وطنية للأطفال"، بينما قال ثروت: "كل مدارس مصر غنت (كل بلاد الدنيا جميلة لكن أجمل من بلدى لا)".

وعن خدمته فى الجيش المصرى، قال: "قضيت فى الجيش 6 سنوات، والشعب المصرى قرر فى 6 أكتوبر الانتصار، إما أن ننتصر أو نستشهد".

وقالت الإعلامية منى الشاذلى في الحلقة الأولى التي عرضت أمس الخميس: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".

وتابعت منى الشاذلى: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".

وأضافت منى الشاذلى: "انتصار أكتوبر كان الشعب كله شريك في هذا الانتصار، وافتكروا أهاليكوا وعاشوا أيام وسنين صعبة ودفعوا فيها ضريبة جهاد وحرب، كل التحية والاحترام لكل جيل أكتوبر الذى جعلنا نعيش كراماً ونحيا بمجد ورفعة 50 سنة فاتوا وإن شاء الله إلى أبد الآبدين".

وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ."ON TV