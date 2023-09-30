شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يتألق فى غناء "مصر يا أول نور فى الدنيا" مع منى الشاذلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهر المطرب الكبير محمد ثروت جمهوره وعشاقه بأداء رائع فى حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، ضمن احتفالات مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

وقدم المطرب محمد ثروت، صاحب الصوت القوي والجميل، مجموعة من الأغاني الوطنية منها "مصر يا أول نور في الدنيا" من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان جمال سلامة، والتي تفاعل معها المشاهدون.

وأعرب محمد ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن سعادته بالمشاركة في ليلة حب مصر مع الإعلامية المتميزة مني الشاذلي، في ليلة نسترجع بها بعض الالحان والأغاني الوطنية التي شكلت في وجداننا الكثير ورسخت حب الوطن في قلوبنا احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد.

وقالت الإعلامية منى الشاذلى في الحلقة الأولى التي عرضت أمس الخميس: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".