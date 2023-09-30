شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يتألق فى غناء "مصر يا أول نور فى الدنيا" مع منى الشاذلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وقدم المطرب محمد ثروت، صاحب الصوت القوي والجميل، مجموعة من الأغاني الوطنية منها "مصر يا أول نور في الدنيا" من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان جمال سلامة، والتي تفاعل معها المشاهدون.
وأعرب محمد ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن سعادته بالمشاركة في ليلة حب مصر مع الإعلامية المتميزة مني الشاذلي، في ليلة نسترجع بها بعض الالحان والأغاني الوطنية التي شكلت في وجداننا الكثير ورسخت حب الوطن في قلوبنا احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد.
وقالت الإعلامية منى الشاذلى في الحلقة الأولى التي عرضت أمس الخميس: "من على شاشة جديدة، شاشة مبهجة وشابة ومتنوعة، وشاشة تستكمل التواصل لسه معاكوا بفقرات كتيرة جدا في موسم جديد من على شاشة قناة ON، وأحلى حاجة تكون البداية رائعة تكون باحتفالية انتصار ووطن واحتفالية مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة".
وتابعت منى الشاذلى: "50 سنة من راس مرفوعة لفوق وشامخة وشعب يعرف كيف يقهر التحدى والمستحيل، شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيعرف يتواصل مع محيطه العربى والإقليمي، وبيقدر الأخوّة والكرامة واسترداد الأرض".
وأضافت منى الشاذلى: "انتصار أكتوبر كان الشعب كله شريك في هذا الانتصار، وافتكروا أهاليكوا وعاشوا أيام وسنين صعبة ودفعوا فيها ضريبة جهاد وحرب، كل التحية والاحترام لكل جيل أكتوبر الذى جعلنا نعيش كراماً ونحيا بمجد ورفعة 50 سنة فاتوا وإن شاء الله إلى أبد الآبدين".
وكانت قنوات ON TV حصلت على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة، بعد أن انتهى بث البرنامج على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ."ON TV
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