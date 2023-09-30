شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "يوم عاصم جداً" على المسرح العائم.. قريباً والان مع تفاصيل الخبر
العرض ديكور محمد فتحي ، ملابس مها عبد الرحمن ، إضاءة عز حلمي ، موسيقى وألحان حازم الكفراوي ، مكياج أمل حسام ، استعراضات حسن شحاته ، أشعار وتأليف أيمن النمر ، فوتوغرافيا وتصميم دعاية خالد مهيب ، فريق الإخراج امل نور الدين وأحمد لطفي وأحمد هيثم ، مخرجان منفذان أمي على ماهر وعمر لطفي .
تعد المسرحية هي ثاني تجربة للمخرج عمرو حسان بالبيت الفني للمسرح ، حيث قدم من قبل مسرحية الحادثة علي مسرح الغد وحققت نجاحاً جماهرياً كبيرا
، تدور أحداثها حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها في منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز