شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "يوم عاصم جداً" على المسرح العائم.. قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، لتقديم العرض المسرحي "يوم عاصم جدا" ضمن خطة البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج خالد جلال ، والعرض من إخراج عمرو حسان ، وذلك خلال الأيام المقبلة ، والعرض بطولة مصطفى منصور وهايدي رفعت ومجدي البحيري وشريهان شاذلي وسلوى عزب ومحمد بطاوي وآيه خلف ومازن المونتي ومصطفى بهنسي بالاشتراك مع أحمد هيثم ومريم ابو طالب ومحمد صبري.

العرض ديكور محمد فتحي ، ملابس مها عبد الرحمن ، إضاءة عز حلمي ، موسيقى وألحان حازم الكفراوي ، مكياج أمل حسام ، استعراضات حسن شحاته ، أشعار وتأليف أيمن النمر ، فوتوغرافيا وتصميم دعاية خالد مهيب ، فريق الإخراج امل نور الدين وأحمد لطفي وأحمد هيثم ، مخرجان منفذان أمي على ماهر وعمر لطفي .

تعد المسرحية هي ثاني تجربة للمخرج عمرو حسان بالبيت الفني للمسرح ، حيث قدم من قبل مسرحية الحادثة علي مسرح الغد وحققت نجاحاً جماهرياً كبيرا

، تدور أحداثها حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها في منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان .