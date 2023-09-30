شكرا لقرائتكم خبر عن عازف الجيتار وحيد سيف يلتقى جمهور الأردن بحفل موسيقى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي عازف الجيتار وحيد ممدوح، مساء اليوم السبت، أولى حفلاته بالأردن والتي تقام تحت رعاية مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بمسرح المدرج الروماني، في تمام السابعة مساء بتوقيت الأردن، الحفل يقام بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

وأكد وحيد ممدوح أنه سعيد بتقديم هذا الحفل الضخم في بلده الأردن والتي يعود لها لتقديم العديد من التوزيعات الموسيقية الجديدة لعدد من المؤلفات التي سيقوم بتقديمها مابين أغاني قديمة وحديثة من مصر والخليح ومن الشام، وذلك على اكبر مسرح بالعاصمة عمان والذي يقع في وسط البلد، خاصة وأن الحفل الاخير الذي قدمه كان منذ ما يقرب من 11 عاما تقريبا، والحفل بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.

يذكر أن وحيد ممدوح شارك في الاحتفال الذي أقامته اليونسكو بمناسبة احتفال الأردن بمرور 72 عاما على انضمامه لليونسكو و50 عاما على اتفاقية التّراث العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت تحت رعاية السفارة الأردنية في باريس، وبحضور سفير دولة الأردن في فرنسا مكرم القيسي، ووزير السياحة الأردني نايف الفايز، والسفير المصري بباريس علاء يوسف إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وحيد ممدوح بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991 حيث حصل على دبلومة من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم «Alhambra»في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا، كما شارك بالعزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.