بالصور - سيلينا غوميز وزوي كرافيتز بفستان معاكس

ميرنا وليد - بيروت - شوهدت الفنانة العالمية سيلينا غوميز وهي ترتدي فستاناً قصيراً منقطاً باللونين الأبيض والأسود من مجموعة جاكيموس لخريف وشتاء 2023. تتميز القطعة بجزء صد منظم ومشد وأكمام منتفخة مبالغ فيها تجلس بشكل فضفاض على كتفيها. وعلى الرغم من أن الفستان لم يكن متناثرًا بطبعة البولكا، إلا أنه كانت هناك نقاط سوداء كبيرة منتشرة من الأمام والخلف.

وفي الليلة السابقة، ارتدت الفنانة الأميركية زوي كرافيتز لوناً معاكساً تقريباً لإطلالة غوميز في عرض سان لوران. بدلاً من اللون الأبيض على الأسود، كان فستان كرافيتز باللون الأسود على الأبيض بمثابة لمسة أكثر تقليدية على الطباعة خاصة فيما يتعلق بانتظام النقاط التي تناثرت القطعة.

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